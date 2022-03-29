Шинкаренко: Мама сказала, що це наші нацики стріляють у нашу армію

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 Аліна Шинкаренко має проблеми у спілкуванні з сім'єю, яка з 2014 року проживає на тимчасово окупованій території.

Про це заявила спортсменка.

"Так, ми перші дні з мамою дуже сварилися. Я відразу ж подзвонила їй і говорю: "Мам, у нас стріляють, війна почалася". Це було 7 ранку. Зрозуміло, що вона ще спала: "Зараз, я новини подивлюся". Передзвонює і каже: "Все нормально, наша та ваша армії стоять на кордоні, у них нейтралітет, а це ваші нацики стріляють". Я відповіла: "Добре, мам, бувай".

Спочатку били по військових базах, але потім уже почали бити по хатах. А у нас родичі якраз у Волновасі. 25 числа вони перестали виходити на зв'язок. І я кажу: "Мам, там уже немає Волновахи, її розбомбили". На що вона відповідає: "Це ваші нацики б'ються з вашою армією". Я говорю: "Мам, дуже цікаво, нам тут нудно просто дуже і ми вирішили в пейнтбол пограти між собою". Вона: "Не знаю, ми на вас не нападали".

Ми з нею дуже сварилися. Я назвала президента РФ не дуже коректним словом, а вона так само відгукнулася у відповідь. Кажу: "Наш президент найкращий". Вона відповідає: А чого ти нашого ображаєш? Я сказала, що він виродок. А за Зеленського я до кінця життя голосуватиму. Прийшли до того, що нам нема про що один з одним говорити", - сказала Шинкаренко.