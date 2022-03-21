Наглядова рада Польської волейбольної ліги зустрілася з президентом львівського клубу Барком-Кажани Олегом Бараном.

Про це заявив президент правління Польської волейбольної ліги Артур Попко.

"У нас особливий час, разом ми вирішили, що наші українські друзі відповідають вимогам і водночас заслуговують на нашу підтримку та солідарність. Також через війну в Україні та напад Росії на наших східних сусідів ми не повинні відбирати у них і у нас шанс на розвиток наших ігор у лізі. Найближчими місяцями ми продовжимо процес прийняття Баркома до ПлюсЛіги, є ще ряд формальностей, які випливають із положень нашого регламенту.

Проте спільне рішення Ради означає, що ми готові до цього виклику та нової глави в історії нашої професійної ліги. Про деталі ми будемо поступово повідомляти в найближчі місяці, але зараз я хотів би запевнити, що прийняті варіанти гарантують повну безпеку для наших команд", - зазначив Попко.