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Барком-Кажани буде грати у польському чемпіонаті

Сьогодні 12:10 196 0
Власник української команди представив детальний аналіз ситуації в клубі
Барком-Кажани буде грати у польському чемпіонаті
#Барком-Кажани

Джерело - plusliga.pl.

Наглядова рада Польської волейбольної ліги зустрілася з президентом львівського клубу Барком-Кажани Олегом Бараном.

Про це заявив президент правління Польської волейбольної ліги Артур Попко.

"У нас особливий час, разом ми вирішили, що наші українські друзі відповідають вимогам і водночас заслуговують на нашу підтримку та солідарність. Також через війну в Україні та напад Росії на наших східних сусідів ми не повинні відбирати у них і у нас шанс на розвиток наших ігор у лізі. Найближчими місяцями ми продовжимо процес прийняття Баркома до ПлюсЛіги, є ще ряд формальностей, які випливають із положень нашого регламенту.

Проте спільне рішення Ради означає, що ми готові до цього виклику та нової глави в історії нашої професійної ліги. Про деталі ми будемо поступово повідомляти в найближчі місяці, але зараз я хотів би запевнити, що прийняті варіанти гарантують повну безпеку для наших команд", - зазначив Попко.

Власник і головний спонсор української команди представив детальний аналіз ситуації в клубі, а також готові організаційні пропозиції до наступного сезону у ПлюсЛізі. Наглядова рада турніру прийняла рішення про продовження процесу прийому української команди Барком-Кажани до ПлюсЛіги.

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