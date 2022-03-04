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Ферстаппен підписав довгостроковий контракт з Ред Булл

Сьогодні 10:55 259 0
Угода розрахована до 2028 року
Ферстаппен підписав довгостроковий контракт з Ред Булл
#Red Bull, #Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Формули-1 2021 року Макс Ферстаппен продовжив контракт з Ред Буллом.

Про це повідомляє пресслужба команди.

  АктуальноФормула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році

Угода розрахована до 2028 року.

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