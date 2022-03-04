Ферстаппен підписав довгостроковий контракт з Ред Булл

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон Формули-1 2021 року Макс Ферстаппен продовжив контракт з Ред Буллом.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Актуально: Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році
Угода розрахована до 2028 року.
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Джерело - Чемпіон.
Чемпіон Формули-1 2021 року Макс Ферстаппен продовжив контракт з Ред Буллом.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Актуально: Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році
Угода розрахована до 2028 року.