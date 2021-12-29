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Кравців - шостий після четвертого дня чемпіонату світу з швидких шахів

Сьогодні 22:25 131 1
Лідирує американець Аронян
Кравців - шостий після четвертого дня чемпіонату світу з швидких шахів
#Кравців

Джерело - Чемпіон.

У Варшаві завершився четвертий день чемпіонат світу з швидких шахів.

Сьогодні, 29 грудня, стартували змагання з бліцу.

Серед українців найкращим став Мартин Кравців, який посідає шосту проміжну позицію з 8.5 очками. Лідирує американець Левон Аронян, який набрав 9.0 очок.

Турнірна таблиця:

1. Левон Аронян (США) – 9.0
2. Бассем Амін (Єгипет) – 8.5
3. Пархам Магсудлу (Іран) – 8.5...
6. Мартин Кравців (Україна) – 8.5...
8. Магнус Карлсен (Норвегія) - 8.0...
42. Кирило Шевченко (Україна) – 7.0...
46. ​​Володимир Оніщук (Україна) – 7.0...
70. Антон Коробов (Україна) – 6.5...
85. Андрій Волокітін (Україна) – 6.0
88. Пен Лі Мін (Україна) – 6.0...
136. Захар Єфименко (Україна) – 5.0
142. Вадим Петровський (Україна) – 5.0
169. Ігор Самуненков (Україна) – 3.5

Нагадаємо, 12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів.

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