Кравців - шостий після четвертого дня чемпіонату світу з швидких шахів

Джерело - Чемпіон.
У Варшаві завершився четвертий день чемпіонат світу з швидких шахів.
Сьогодні, 29 грудня, стартували змагання з бліцу.
Серед українців найкращим став Мартин Кравців, який посідає шосту проміжну позицію з 8.5 очками. Лідирує американець Левон Аронян, який набрав 9.0 очок.
Турнірна таблиця:
1. Левон Аронян (США) – 9.0
2. Бассем Амін (Єгипет) – 8.5
3. Пархам Магсудлу (Іран) – 8.5...
6. Мартин Кравців (Україна) – 8.5...
8. Магнус Карлсен (Норвегія) - 8.0...
42. Кирило Шевченко (Україна) – 7.0...
46. Володимир Оніщук (Україна) – 7.0...
70. Антон Коробов (Україна) – 6.5...
85. Андрій Волокітін (Україна) – 6.0
88. Пен Лі Мін (Україна) – 6.0...
136. Захар Єфименко (Україна) – 5.0
142. Вадим Петровський (Україна) – 5.0
169. Ігор Самуненков (Україна) – 3.5
Нагадаємо, 12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів.