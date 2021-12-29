Кравців - шостий після четвертого дня чемпіонату світу з швидких шахів

Лідирує американець Аронян

Джерело - Чемпіон.

У Варшаві завершився четвертий день чемпіонат світу з швидких шахів.

Сьогодні, 29 грудня, стартували змагання з бліцу.

Серед українців найкращим став Мартин Кравців, який посідає шосту проміжну позицію з 8.5 очками. Лідирує американець Левон Аронян, який набрав 9.0 очок.

Турнірна таблиця:

1. Левон Аронян (США) – 9.0

2. Бассем Амін (Єгипет) – 8.5

3. Пархам Магсудлу (Іран) – 8.5...

6. Мартин Кравців (Україна) – 8.5...

8. Магнус Карлсен (Норвегія) - 8.0...

42. Кирило Шевченко (Україна) – 7.0...

46. ​​Володимир Оніщук (Україна) – 7.0...

70. Антон Коробов (Україна) – 6.5...

85. Андрій Волокітін (Україна) – 6.0

88. Пен Лі Мін (Україна) – 6.0...

136. Захар Єфименко (Україна) – 5.0

142. Вадим Петровський (Україна) – 5.0

169. Ігор Самуненков (Україна) – 3.5

Нагадаємо, 12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів.