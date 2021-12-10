Збірна України виграла медальний залік юніорського чемпіонату світу у Києві

Найкращий виступ в історії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України виборола 1 місце у медальному заліку Чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів.

Українці здобули 5 золотих, 3 срібних і 1 бронзову медалі та перше командне місце (поділ із командою Німеччини). Це найкращий виступ збірної за всю історію.

Це найкращий виступ за всю історію національної команди.

У складі збірної України є три мультимедалісти: Олексій Середа, Данило Коновалов і Ксенія Байло. Окрім них, медалі в скарбичку нашої команди додали Данило Аванесов, Анна Арнаутова і Богдан Чижовський.

Медальний залік: