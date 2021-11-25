Ірина Галай: Нам під силу будь-які вершини

Рома - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій
Сьогодні 06:16 1573
Селезньов продовжує порушувати режим і брав участь у бійці, - ТаТоТаке
Сьогодні 15:52 826
Жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:55 26771
Ліга конференцій. Рома - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:43 2457
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру
Сьогодні 13:37 258
Зінченко став одним з найгірших гравців матчу Манчестер Сіті - ПСЖ
Сьогодні 11:09 526
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України
Сьогодні 08:42 17520
Додо - найкращий гравець Шахтаря у матчі з Інтером
Сьогодні 08:40 454
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони
Сьогодні 06:23 2291
Манчестер Сіті із Зінченком обіграв ПСЖ, Реал розгромив Шериф. Результати 5 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 1624
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами
Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:49 161
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:14 254
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:20 806
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру Harry BettMan
Сьогодні 13:37 257
Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі
Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:44 633
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:25 Баскетбол Ягупова - у збірній туру Євроліги 28
18:15 Пряма трансляція УПЛ. Дніпро-1 - Ворскла: онлайн-трансляція. LIVE 409
18:11 Футбол Садовий: Арена Львів перебуває в аварійному стані 247
18:00 Пряма трансляція УПЛ. Чорноморець - Десна: онлайн-трансляція. LIVE 136
17:56 Футбол Зінченко назвав найкращого тренера у світі 583
17:49 Блог Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами 165
17:46 Футбол Рома - Торіно: Де дивитися онлайн матч Серії А 89
17:44 Футбол Барселона готує трансфер бомбардира Базеля 170
17:35 Пряма трансляція УПЛ. Минай - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE 740
17:28 Футбол Рангнік погодився стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед 162
17:20 Пряма трансляція Ліга конференцій. Рома - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 1611
17:20 Пряма трансляція УПЛ. Маріуполь - Львів: онлайн-трансляція. LIVE 165
17:10 Футбол УЄФА назвала найкращий гол 5 туру Ліги чемпіонів 311
16:55 Футбол Сент-Етьєн - ПСЖ: Де дивитися онлайн матч Ліги 1 123
16:54 Футбол Зінченко: Зіграв не найкращий матч 285
16:40 Футбол Леоненко: Шахтар грав вдесятьох 335
16:25 Інше Ірина Галай: Нам під силу будь-які вершини 208 1
16:14 Теніс Бондаренко не змогла вийти у парний півфінал турніру у Дубаї 171
16:14 Блог Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг 258
16:00 Футбол Спеція - Болонья: Де дивитися онлайн матч Серії А 171
15:52 Футбол Селезньов продовжує порушувати режим і брав участь у бійці, - ТаТоТаке 826
15:43 Футбол Манчестер Юнайтед знайшов кандидатів на посаду тимчасового головного тренера 475
15:29 Футбол Сілва готовий продовжити контракт з Челсі 265
15:13 Футбол Шахтар заробив щонайменше 36 млн євро в Лізі чемпіонів 485
15:12 Футбол ПСЖ та Зідан ведуть переговори про роботу з наступного сезону 265

Ірина Галай: Нам під силу будь-які вершини

Сьогодні 16:25 208 1
Ірина Галай: Нам під силу будь-які вершини

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні перша українка на Евересті отримала звання Почесний громадянин міста Мукачево.

"Важко виразити словами емоції, - зізналася Ірина Галай - в 33 роки отримати таку відзнаку  рідного міста - це велика честь! Хочу дати лише одну важливу пораду  молоді. Якщо ви вважаєте, що у невеликому місті, значно менше можливостей та шансів на успіх,  ви помиляєтесь! Головне - це рух! І, звичайно, бажання розвиватись й вчитись завжди чомусь новому! Немає нічого неможливого, нам під силу будь-які вершини! Під час сходжень завжди маю з собою прапор України й герб рідного Мукачева, бо прапор дає сили, а герб гріє душу", - розповіла Галай.

 

Коментарі ()