Ірина Галай: Нам під силу будь-які вершини

Сьогодні перша українка на Евересті отримала звання Почесний громадянин міста Мукачево.

"Важко виразити словами емоції, - зізналася Ірина Галай - в 33 роки отримати таку відзнаку рідного міста - це велика честь! Хочу дати лише одну важливу пораду молоді. Якщо ви вважаєте, що у невеликому місті, значно менше можливостей та шансів на успіх, ви помиляєтесь! Головне - це рух! І, звичайно, бажання розвиватись й вчитись завжди чомусь новому! Немає нічого неможливого, нам під силу будь-які вершини! Під час сходжень завжди маю з собою прапор України й герб рідного Мукачева, бо прапор дає сили, а герб гріє душу", - розповіла Галай.