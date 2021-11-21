Серьогіна принесла третю медаль чемпіонату світу для України

Джерело - Чемпіон.

Українка Аніта Серьогіна (до 62 кг) стала срібною призеркою чемпіонату світу з карате у Дубаї.

У фіналі Серьогіна поступилась олімпійській чемпіонці, чинній чемпіонці світу та Європи Йовані Прекович (Сербія). Українка повела у рахунку, але суперниця спромоглася вирвати перемогу – 2:1.

На шляху до фіналу вона здолала Лінн Шенн (Нідерланди) – 1:0, Анте Стіляну (Кіпр) – 1:0, Індіру Зунігу (Іспанія) – 1:1, Анну-Йоханну Нільссон (Швеція) – 2:0 Хайю Джумаа (Канада) – 0:0 (по хантею). Вперше в історії ми отримали українську фіналістку чемпіонатів світу.

Срібна медаль Серьогіної стала першою для українських жінок на чемпіонатах світу.

Раніше, бронзу чемпіонату світу здобула Галина Мельник.