Білодід назвала свою наступну професію

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід мріє працювати на телебаченні після завершення кар'єри.

Про це розповіла сам спортсменка.

"Зараз мене приваб­лює журналістика. Я здобула вищу освіту. І якщо раніше я хотіла бути журналістом, що пише статті, то зараз мене вабить телебачення. Останні кілька тижнів провела на ефірах, у студіях, і мені сподобалася ця атмо­сфера, оточення. Я комфортно там почуваюся.

Ще одна зі сфер — модельна. Я ніколи не займалася моделінгом, але в мене були зйомки, як от для Vogue. Буває, вони тривають по 10–15 годин, але я отримую від цього задоволення, і час минає непомітно. Відчуваю, що я справді там, де повинна бути", - відзначила Білодід.