Білодід: Не усвідомлювала важливість медалі Олімпіади

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід була розчарована бронзовою медаллю Олімпіади у Токіо.

Про це розповіла сам дзюдоїстка.

"Плакала після бронзи? Це були сльози смутку й розчарування. Не сльози радості. Бо, по‑перше, мені після програшу було складно налаштуватися на бій за бронзу. Я немов готова була відмовитися від медалі. У голові просто каша: нічого в мене не вийшло, усе пішло не за планом. Коли я посіла третє місце, у той момент узагалі не усвідомлювала, що ця медаль важлива. Так, я виграла, але не було відчуття задоволення, яке буває зазвичай, коли стаєш першим.

Що зробила після того бою? Я повернулася в готель близько 22:00. Передусім пішла їсти, тому що весь день не їла. У мене навіть не було настрою з кимось спілкуватися. Ми трохи посиділи з мамою, вона мене привітала, розповіла про свої враження, сказала, що щаслива. Ми згадували моменти, які були на нашому шляху, як мені часом було складно і що я це все подолала, впоралася. Не так, як хотілося б, але ж є медаль і все ж таки не дарма ми до цього йшли. Лягла спати тільки годині о четвертій ранку. Це звичайна справа після змагань: адреналін, емоції, не можеш спати. Я зазвичай сиджу в телефоні. Там мільйон повідомлень, привітань, слів підтримки, і хочеться всім відповісти. І настрій відразу змінюється на краще, бо все одно бачиш, що люди тебе підтримують, за тебе вболівають, пишаються тобою. Я думаю, це теж вплинуло на те, що я усвідомлюю зараз, яка важлива ця медаль", - відзначила Білодід.