Сербія здобула перемогу в European Nations Cup PES 2021

Джерело - Чемпіон.

Збірна Сербії тріумфувала в European Nations Cup PES 2021, який завершився в Кривому Розі. У фіналі (серія до трьох перемог) серби впевнено перемогли турків (1:0, 2:1, 3:3, перемога в серії пенальті).

Третє місце в турнірі посіла збірна Португалії.

Нагадаємо, турнір такого рівня вперше відбувався в Україні. Також уперше кіберфутболісти грали в режимі офлайн у чемпіонаті європейського статусу.

Збірна України, яку представляв Ігор Любчак, завершила свої виступи на стадії чвертьфіналу, програвши майбутнім бронзовим призерам.