Визначились півфіналісти European Nations Cup PES 2021

Джерело - Чемпіон.

На турнірі European Nations Cup PES 2021, який відбувається в Кривому Розі, визначились півфіналісти. Збірна України, не змогла пробитися до четвірки найкращих, прогавши в 1/4 фіналу команді Португалії.

Збірна Туреччини у драматичному протистоянні перемогла збірну Хорватію (0:3, 3:1, 1:0). Серби без проблем здолали Чорногорію (3:0, 3:2). Північна Македонія у серії до двох перемог перемогла Азербайджан (3:2, 4:2).

Півфінальні матчі (до двох перемог), а також фінал (до трьох перемог) відбудуться сьогодні, 24 серпня. Зазначимо, що турнір такого маштабу відбувається вперше не лише в Україні, а й у режимі офлайн.