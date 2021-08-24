 Визначились півфіналісти European Nations Cup PES 2021 | Кіберспорт | Champion.com.ua
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Визначились півфіналісти European Nations Cup PES 2021

Сьогодні 00:13 172 0
Визначились півфіналісти European Nations Cup PES 2021

Джерело - Чемпіон.

На турнірі European Nations Cup PES 2021, який відбувається в Кривому Розі, визначились півфіналісти. Збірна України, не змогла пробитися до четвірки найкращих, прогавши в 1/4 фіналу команді Португалії.

Збірна Туреччини у драматичному протистоянні перемогла збірну Хорватію (0:3, 3:1, 1:0). Серби без проблем здолали Чорногорію (3:0, 3:2). Північна Македонія у серії до двох перемог перемогла Азербайджан (3:2, 4:2).

Півфінальні матчі (до двох перемог), а також фінал (до трьох перемог) відбудуться сьогодні, 24 серпня. Зазначимо, що турнір такого маштабу відбувається вперше не лише в Україні, а й у режимі офлайн.

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