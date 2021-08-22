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В Україні вперше в історії стартував чемпіонат Європи з PS21

Сьогодні 13:05 153 0
В Україні вперше в історії стартував чемпіонат Європи з PS21

Джерело - Чемпіон.

У Кривому Розі взяв старт European Nations Cup з кіберфутболу PS21. Україна вперше приймає турнір такого рівня. 11 найкращих команд Старго світу протягом трьох днів визначать тріумфатора турніру.

Напередодні в Будинку футболу відбулося урочисте відкриття чемпіонату, а також церемонія жеребкування. Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками за вихід у чвертьфінал стали команди Словаччини та Північної Македонії.

Фінал відбудеться 24 серпня, після чого учасники змагань зіграють у великий футбол разом із зірками українського футболу.

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