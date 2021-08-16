Горуна назвав прізвища тих, хто сформував негативну думку про нього

Сергій Стерненко і Роман Скрипін граються з чутливою аудиторією та виривають з контексту фрази, події, дії.

Про це заявив каратист Станіслав Горуна.

"Всі прочитали перше речення з горезвісним словосполученням спорт поза політикою. Ось! А далі читати, виходить, не треба? Більше того, наступного дня я написав інше повідомлення, в якому підсилив свою позицію.

Мене дивує, що люди, які присвятили мені лонгріди, не спромоглися дочитати до кінця і зрозуміти мою думку. Склалося враження, що люди втратили адекватність. Я звик спілкуватися з ерудованими людьми. Навіть з тими, які мають думку, протилежну з моєю. Тепер мене здивувало, що чимало таких людей відімкнули критичне мислення і прийняли думку більшості. Думку, яку теж сформулювали певні особи. Не знаю, яка в них була мета.

Стерненко і Скрипін, два псевдопатріоти, які виривають з контексту абсолютно все - фрази, події, дії, - вкладають у них свій зміст, підтекст і годують цим власних підписників, розкручуючи власні медійні канали. Найсмішніше, що досі я ставився і до Сергія, і до Романа з великою повагою. Не важко полистати мою стрічку в фейсбуку і знайти там як репости відео з роликами Стерненка, так і мої сторіс на підтримку Сергія, коли його ув’язнили.

Але нині дійшла черга до Ярослави, до мене. Не просто до спортовців, а спортовців-переможців. При цьому вважаю і себе, і Магучіх патріотами України. Нам важливо, що ми приносимо ці медалі не просто для себе, а для України. Проте нині простежується намір знівелювати значущість наших перемог.

Завжди вважав, що Скрипін і Стерненко – то люди, які відстоюють нашу національну ідею і за це зазнають переслідувань. Але з часом вони скористалися роллю жертв, отримали підтримку, завдяки цьому розвинули свої медійні канали й тепер зловживають своїм впливом. Вони взяли на себе роль суддів.

Роман і Сергій граються з чутливою аудиторією. В одну мить це може обернутися проти них самих. Вони зачіпають за живе військових, волонтерів, справжніх, а не проплачених патріотів, людей, які переживають війну з Росією не дистанційно, як більшість із нас, а є її безпосередніми учасниками. Багато хто з них втратив здоров’я, рідних, друзів. Звичайно, якщо подати інформацію про фото Магучіх чи моє висловлювання під правильним соусом, це викличе болісну реакцію. І я цих людей не звинувачую. Якби я пережив те, що вони, то реагував би так само. Так, мені прикро, що ці люди почали мене сприймати не таким, яким я є насправді. Проте образи на них у мене немає. На їх думку вплинули люди, які є для них авторитетами. Інша річ, що прозріння колись настане, фальш Скрипіна і Стерненка помітять і тоді їхні провокації можуть вилізти боком", - зазначив Горуна.