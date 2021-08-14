 У центрі Києва відбувся чемпіонат України з перетягування вантажівок. ФОТО | Інше | Champion.com.ua
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У центрі Києва відбувся чемпіонат України з перетягування вантажівок

Сьогодні 20:25 105 0
У центрі Києва відбувся чемпіонат України з перетягування вантажівок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 серпня, на головній вулиці країни богатирі тягнули вантажівки вагою 8,5 тонн.

20 найсильніших стронгменів з усієї України зібралися на Хрещатику для того, щоб виявити найсильнішого в унікальному виді змагань – перетягуванні вантажівок. Головний драйвер українського спорту Parimatch підтримав українських богатирів, ставши титульним спонсором турніру.

Учасники truck-чемпіонату змагалися у трьох вправах - трак пуш (штовхання), трак пул (тяга) і арм-овер-арм (перетягування). А чемпіон змагань визначався за сумою всіх результатів спортсменів. Лідер змагань постійно змінювався, а емоції вирували до останнього етапу. Урешті решт перемогу вирвав Володимир Климко зі Львову, срібним призером став Павло Кордіяка, який минулого сезону виборов титул найсильнішої людини України. Третє місце посів Богдан Копил, що представляв Черкаси. 

Інтригою чемпіонату став той факт, що бали набрані атлетами впродовж змагань впливають на їх можливість потрапити до складу учасників головного турніру року – "Найсильніша людина України". 

На заході також відбувся чемпіонат з жиму лежачи серед атлетів з інвалідністю. Інтрига трималася до останнього, можна позаздрити силі та витримці кожного спортсмена. 

“Змагання богатирів - дуже видовищний вид спорту. Саме тому ми вирішили підтримати українських стронгменів, завдяки яким вдалося зібрати тисячі людей на головній вулиці країни. Для Parimatch це перший досвід партнерства з Федерацією стронгмену України і ми задоволені, що змогли разом подарувати свято Києву та всім його гостям”, - поділився враженнями від заходу представник Parimatch Ukraine Пилип Орлов.

Гостями змагань стали діти з інвалідністю  - учасники проєктів Parimatch Foundation - які також мали змогу спробувати свої сили у жимі лежачи і тязі вантажівок. Для кожного, хто завітав підтримати спортсменів працювала зона від титульних партнерів та Mahatch, де можна було позмагатися на силомірі, пограти в PlayStation, познайомитися з відомими спортсменами, а що найприємніше - отримати подарунки та призи. 

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