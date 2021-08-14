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Чому після тренування болять м’язи

Сьогодні 10:49 160 0
Чому після тренування болять м’язи

Джерело - healthy-habits.

Біль у м’язах після хорошого тренування буває навіть приємним. Але що робити, якщо на наступний ранок він не дозволяє встати з ліжка і взагалі всіляко ускладнює життя? 

Сайт Healthy-habits розповідає чому ж так відбувається і що робити.

Зазвичай причиною болю в м’язах називають молочну кислоту, однак такі звинувачення несправедливі. Принаймні після тренування. А ось під час занять за біль дійсно відповідає ця речовина.

Оскільки при фізичних навантаженнях кількість скорочень м’язів різко зростає, кров не встигає наситити їх киснем. Таким чином енергія створюється за допомогою речовини під назвою "піруват". З неї потім і утворюється молочна кислота, кров не встигає її виводити і м’язи болять. Це те відчуття печіння, яке з’являється, коли ми качаємо прес і робимо це інтенсивно. Коли ви зупиняєтеся, молочна кислота спокійно вимивається і більше вас не турбує.

Тоді чому на наступний день встати з ліжка так важко? Справа в запізнілому м’язовому болі. Уникнути його не вдається навіть профі, якщо вони освоюють нові вправи. У м’язах від інтенсивних рухів з’являються мікроскопічні розриви. Причому чим активніші вправи, тим сильніший біль. А ось наскільки довгим було тренування, це не так важливо.

Біль частіше буває, якщо м’язи намагаються скорочуватися під навантаженням, але все одно подовжуються. Так відбувається, якщо людина біжить з гори. Коли м’язові волокна пошкоджуються, виникає запалення, і це викликає біль. В будь-якому випадку, одна з теорій виглядає саме так.

Не існує ідеального способу швидко впоратися з запізнілим м’язовим болем. Можна дати час організму, щоб він встиг залікувати рани, – через 3-5 днів біль повинен пройти сам. Короткочасне полегшення принесе тренування. Звичайно, давати собі серйозні навантаження не потрібно. І якщо під час занять вам все одно дуже боляче, краще не продовжувати. Щоб зробити своє життя легшим, можна прийняти простий знеболювальний засіб, прикласти до особливо ниючої частини тіла лід або сходити на масаж.

Чи можна уникнути запізнілою м’язового болю? Останні дослідження говорять, що розтяжка (ні до, ні після тренування) не допоможе. А ось починати нову вправу поступово і не перенапружуватися – це найкраще, що можна зробити.

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