Прес-служба ОКР підтвердила підготовку документа

Російські спортсмени отримали інструкцію, як поводитися на Олімпіаді в Токіо і відповідати на провокаційні питання, зокрема щодо анексованого Криму.

Про це повідомляє видання Ведомости.

Російський комітет попереджає спортсменів, що їм буде надходити все більше запитів на коментарі та інтерв'ю, але такі запити по злободенних тем можуть носити провокаційний характер і ставити олімпійців через незнання в неприємне становище.

СКР рекомендує найпростішу відповідь на політичні питання "No comment". Окремі відповіді вже підготовлені.

Щодо руху Black Lives Matter спортсмен повинен відповідати, що ставлення до такого руху - особиста справа кожного: Але Олімпіада в жодному разі не повинна ставати майданчиком для будь-яких акцій і жестів.