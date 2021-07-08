Беленюк прокоментував заборону збірній України їхати на ЧС в Москву

Нагадаємо, Беленюку продають футболку з його принтом та картою України без Криму﻿

Джерело - Чемпіон.

УАФ і Аcсоціація пляжного футболу України заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь на чемпіонаті світу-2021, який відбудеться з 21 по 29 серпня в Москві.

Нардеп від Слуги народу і борець Жан Беленюк прокоментував цю ситуацію.

"Друзі! Вже декілька днів до мене звертаються представники ЗМІ, вболівальники та спортсмени щодо рішення АПФУ заборонити збірній України з пляжного футболу брати участь у чемпіонаті світу, що проходитиме у Москві", - сказав Беленюк.

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"Хочу донести свою позицію, бо сам у 2018 році опинився у схожій ситуації. Ми тривалий час готувалися до чемпіонату Європи у Дагестані, а за декілька днів нам сказали, що ніхто нікуди не їде! Тут, власне, справа кожного спортсмена, бо всі вони особистості зі своїми принципами та позицією".

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"Виникає зовсім інше питання. Впевнений, що в першу чергу профільне міністерство має дати чітку позицію щодо таких ситуацій, і вже разом з федераціями/асоціаціями різних видів спорту прийняти рішення щодо можливості, або неможливості участі у подібних змаганнях. Вважаю неприпустимою ситуацію, коли спортсмени довго готуючись до змагань, не жаліючи ні сил, ні часу, проходять всі етапи відбору, а безпосередньо перед змаганнями їм забороняють брати участь!"

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