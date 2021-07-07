Увага, шахраї! Беленюку продають футболку з його принтом та картою України без Криму

Нардепу від Слуги народу і борцю Жану Беленюку запропонували купити футболку з принтом Жана Беленюка, а також карти України без Криму.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook, а також в сторіз в Instagram.

Він показав, що йому запропонували продати футболку зі знижкою — замість 1600 рублів (близько 590 грн) за 1000 рублів (близько 370 грн), щоб Беленюк подарував футболки "близьким, спонсору або тренеру".

"Що ви знаєте про наглість? Мало того, що хлопці без мого дозволу торгують моїх обличчям. Вони знають, що я – українець, карту моєї країни вони надрукували без українського Криму. Вони ще й запропонували мені купити цю футболку. Увага… Зі знижкою… Без коментарів",– прокоментував Беленюк.

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