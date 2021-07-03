 У Києві відсвяткували Міжнародний день спортивного журналіста | Бадмінтон | Champion.com.ua
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У Києві відсвяткували Міжнародний день спортивного журналіста

Сьогодні 15:43 124 0
У Києві відсвяткували Міжнародний день спортивного журналіста

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний день спортивного журналіста відсвяткували сьогодні, 2 липня, у Києві. З нагоди свята організували турнір SPORT MEDIA CUP, участь у якому взяли спортивні журналісти, відомі спортсмени та очільники спортивних організацій. Ініціаторами заходу виступили Спортивний комітет України, ГО “Українська падел Федерація” та Федерація бадмінтону України. Локацією для святкування обрали KYIV RACKET SPORTS PARK - перший в Україні спортивний парк з ракеткових видів спорту, де можна пограти в бадмінтон, падел та настільний теніс.

У рамках турніру журналісти спробували свої сили у грі в бадмінтон та падел – спорт, який нещодавно з’явився в Україні на стрімко набирає популярність. Презентували гру у падел зірки цього спорту – іспанці Манолін Фернандез Діаз (чемпіон Іспанії, срібний призер світової першості, входить до топ 35 гравців Іспанії) та Якобо Бланко де Мігель (має кращий світовий рейтинг, чемпіон Європи, 7-разовий абсолютний чемпіон Мадриду). Зіркові гості поспілкувалися з журналістами та провели показову гру.

Вітали спортивних журналістів Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, Президент спортивного комітету України Ілля Шевляк, Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров, Президент ГО “Українська падел Федерація” Максим Продан.

Ілля Шевляк підкреслив важливість професії спортивного журналіста для розвитку українського спорту, популяризації здорового способу життя та єднання людей: "Я дякую вам за те, що ви завжди поруч з українськими спортсменами, в часи перемог та в моменти невдач, на початку кар’єри та після її завершення. Радіємо, що десятий рік поспіль святкуємо цей день разом".

Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров високо оцінив емоційну підтримку, яку спортивні журналісти дають нашим спортсменам: "Я відчув справжній емоційний злет під час проведення Євро 2021 з бадмінтону в Києві і в цьому велика заслуга журналістів, які не просто вболівали за наш успіх, але й залучили підтримку мільйонів людей. Впевнений, що з вашою допомогою ми популяризуємо в Україні не лише бадмінтон та  падел, який набирає шаленої популярності в Європі, але зробимо так, щоб спорт був у житті та серці кожного українця".

Ведучими свята стали спортивний журналіст Слава Варда та перша ракетка України з бадмінтону Артем Почтарьов.

Завершився Міжнародний день спортивного журналіста переглядом матчу ¼ чемпіонату Європи з футболу Швейцарія – Іспанія.

Довідкова інформація про падел

Падел (padel) був винайдений в Акапулько (Мексика) Енріке Коркуерою в 1969 році. Однак існує думка, що зародки його простежуються ще на початку 1920-х років, коли цей вид спорту ввійшов у моду на круїзних кораблях.

Падел – це своєрідна суміш тенісу, пінг-понгу та сквошу. Сьогодні падел є найбільш популярним в Іспанії, Мексиці та Андоррі, а також у латиноамериканських країнах (Аргентина).

12 липня 1991 року в Мадриді законними представниками Аргентинської асоціації паделу, Іспанської асоціації паделу та Уругвайської асоціації паделу була заснована Міжнародна Падел Федерація.

Падел корт має розмір – 10x20 метрів.

Розмітка корту проходить на відстані 7 м від сітки, упоперек корту йде лінія подачі, а центральна лінія поділяє корт на дві рівні частини, оскільки класичний падел  – це гра два на два.

Для гри в падел використовується м'яч, за розмірами схожий як для великого тенісу, однак меншої ваги та м'якший по жорсткості. Ракетка довжиною – 45,7 см. Поверхня ракетки суцільна з висвердленими отворами (для зменшення ваги).

Падел-корти в Україні: Олімпійський центр "Конча-Заспа" (1 спеціалізований корт), Kyiv Racket Sports Park (2 спеціалізованих корти), VORZEL PADEL CLUB (2 спеціалізованих корти), спортклуб "Sofiya" у м. Рівне (2 спеціалізованих корти).

28.04.2021 в Римі Громадське Об’єднання “Українська падел Федерація” вступило до Міжнародної падел федерації. 

Падел захоплюється чимало спортсменів з інших видів спорту. Наприклад, футболісти Златан Ібрагімович, Франческо Тотті, Джанлука Дзамбротта, Улоф Мельберг, Хенрік Ларссон, Жерар Піке, Карлос Пуйоль, Ніколо Аморузо, Крістіан Броккі.

Цей вид спорту люблять тенісисти. Дуже добре грає Хуан Карлос Ферреро. У Роберта Содерлінга є власна фірма з виробництва ракеток. Йонас Бьоркман відкрив багато падел-центрів.

Серед українських спортсменів грають тенісист Андрій Медведєв, бадмінтоніст Артем Почтарьов, головний тренер футбольної збірної Андрій Шевченко.

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