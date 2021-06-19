Американець побив світовий рекорд у штовханні ядра

Джерело - Чемпiон.

Олімпійський чемпіон 2016 року в штовханні ядра Раян Краузер побив рекорд, який тримався 31 рік.

На американському відборі в Токіо-2020 Краузер штовхнув ядро ​​на 23,37 м, що на 25 сантиметрів далі, ніж минулий світовий рекорд (23,12 м).

Попередній рекорд належав американцю Ренді Барнсу (23,12 метра) і був встановлений в травні 1990 року.

Краузеру 28 років, він є переможцем Олімпійських ігор 2016 року, також на його рахунку срібна медаль чемпіонату світу-2019. У січні він побив світовий рекорд Барнса в штовханні ядра в приміщенні (22,82 метра).

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 8 серпня.