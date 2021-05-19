Магучіх оцінила боротьбу з Левченко та Геращенко

Ярославі Магучіх прокоментувала конкуренцію з Левченко та Геращенко

Українській стрибунці у висоту Ярославі Магучіх не потрібно якось додатково налаштовуватись на боротьбу проти інших українок.

Про це розповіла сама легкоатлетка.

"Не думала, що мені вдасться створити конкуренцію Юлі (Левченко). У ранньому віці взагалі думала, що буду спеціалізувати на бігу через бар’єри, але стрибки у висоту сильно запали у мою душу. Тому зараз обоє просто насолоджуємось своєю роботою, Моя головна конкурентка – планка. Саме від неї залежить мій результат. Хоча звичайно приємно, коли у нашій країні така потужна конкуренція між дівчатами. Результати Юлі та Іри (Геращенко) додають ще більше мотивації та сил, щоб покращувати свої результати та стрибати ще вище", - відзначила Магучіх.

Раніше, Магучіх здобула золото на чемпіонаті Європи.