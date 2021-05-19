Днями Київ вп’яте прийматиме Глобал Лазер Ран Сіті Тур

Джерело - Чемпіон.

22 травня на Кінно-спортивній базі Динамо відбудуться відкриті змагання в рамках міжнародного проєкту Глобал Лазер Ран Сіті Тур під егідою Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM).

Змагання відбуватимуться у категорії "Open" для молодих спортсменів та ветеранів, а також чемпіонати України для юнаків, юніорів та дорослих, що будуть відбірковими для участі у міжнародних стартах. Нагадаємо, що Україна реалізує цей проєкт, спрямований на розвиток та популяризацію сучасного п'ятиборства та його субвидів, починаючи з 2017 року.

За цей період у змаганнях взяли участь близько 10000 спортсменів з усіх регіонів країни. Завдяки участі у проєкті ФСПУ отримала від UIPM лазерне обладнання на суму близько 2 млн.грн., що було передане у спортивні школи та секції, де культивується сучасне п'ятиборство.

Як повідомив президент Федерації сучасного п’ятиборства України Ігор Панін, цього року змагання Глобал Лазер Ран Сіті Тур також відбудуться у Львові, Ірпені та у Слов’янську. Їх проведення заплановано на осінь.