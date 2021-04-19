 Райкконен втратив 9 місце на Гран-прі Емілії-Романьї | Формула 1 | Champion.com.ua
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Райкконен оштрафований на 30 секунд і втратив 9 місце на Гран-прі Емілії-Романьї

Сьогодні 15:03 183 0
У той момент, коли пелотон готувався до рестарту перегонів на ходу, за машиною безпеки, Райкконена розвернуло на треку і він втратив кілька позицій.
Райкконен оштрафований на 30 секунд і втратив 9 місце на Гран-прі Емілії-Романьї
#Райкконен, #Альфа Ромео

Джерело - GP Fans.

Пілот Альфа Ромео Кімі Райкконен втратив 9 місце на Гран-прі Емілії-Романьї.

Про це повідомляє GP Fans.

Стюарди Гран-прі ухвалили рішення оштрафувати Райкконена на 30 секунд (еквівалент 10-секундного штрафу "стоп-енд-гоу" по ходу заїзду) за порушення, допущені перед рестартом гонки.

У той момент, коли усі готувалися до рестарту перегонів, за машиною безпеки, Райкконена розвернуло на треку і він втратив кілька позицій.

За правилами, після розвороту Райкконену дозволялося повернутися на початкову позицію - проте зробити це було необхідно до перетину першої лінії автомобіля безпеки.

Однак команда сказала Райкконену залишитися на останньому місці, що в результаті формально призвело до порушення регламенту і штрафу в 30 секунд за підсумками гонки.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі Емілії-Романьї.

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