У той момент, коли пелотон готувався до рестарту перегонів на ходу, за машиною безпеки, Райкконена розвернуло на треку і він втратив кілька позицій.

Джерело - GP Fans.

Пілот Альфа Ромео Кімі Райкконен втратив 9 місце на Гран-прі Емілії-Романьї.

Про це повідомляє GP Fans.

Стюарди Гран-прі ухвалили рішення оштрафувати Райкконена на 30 секунд (еквівалент 10-секундного штрафу "стоп-енд-гоу" по ходу заїзду) за порушення, допущені перед рестартом гонки.

У той момент, коли усі готувалися до рестарту перегонів, за машиною безпеки, Райкконена розвернуло на треку і він втратив кілька позицій.

За правилами, після розвороту Райкконену дозволялося повернутися на початкову позицію - проте зробити це було необхідно до перетину першої лінії автомобіля безпеки.

Однак команда сказала Райкконену залишитися на останньому місці, що в результаті формально призвело до порушення регламенту і штрафу в 30 секунд за підсумками гонки.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі Емілії-Романьї.