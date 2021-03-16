Російську чемпіонку затримали на збуті наркотиків

Спортсменці загрожує до 20 років ув'язнення.

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонку Росії з лижного фрістайлу Анну Орловську затримали у Москві з героїном.

Про це повідомляє Mash.

Анну Орловську затримали ще у понеділок, 15 березня. У неї було сім згортків героїну, який вона мала рознести по району. Загалом – близько 26 грамів. Дівчина планувала перепродати наркотики, але її затримали поліцейські.

Анна Орловська зізналась, що раніше вже поширювала героїн за допомогою закладок, щось залишала собі. Загалом вона вживала наркотики близько року і робить це досі.

Зараз їй загрожує до 20 років позбавлення волі. Порушено кримінальну справу.

Відзначимо, що Анна Орловська була чемпіонкою Росії в слоупстайлі і лижному хафпайпі. У листопаді 2013 року її дискваліфікували на два роки за допінг.