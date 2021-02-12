У Харкові померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра

У гуртожитку Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю через отруєння невідомою речовиною померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж.

"Фактично, слідство встановило і внесло кримінальне провадження, що це був нещасний випадок. Однак смерть відпрацьовують як умисне вбивство, оскільки дівчині було лише 16 років.

Ми ще надамо оцінку діям посадових осіб цього ліцею, вихователям – як вони навчали, як вони дивилися. Що до цього призвело – спортивний ліцей, спортсменка, а займалася таким (токсикоманією - ред.)", - сказав Чиж.