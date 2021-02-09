Мазепіну заборонено виступати у Формулі 1 під російським прапором

У протоколах росіянин проходитиме як нейтральний гонщик

У наступному сезоні Микита Мазепін не виступатиме під російським прапором у Формулі 1.

Про це повідомляє f1-ukraine.com.ua.

У протоколах він проходитиме як нейтральний гонщик.

Спортивний арбітражний суд, незалежний спортивний трибунал, погодився з допінговим органом WADA у рішенні про заборону російським спортсменам брати участь у великих турнірах, таких як Кубки світу та Олімпійські ігри під російським прапором. Це сталося після кількох допінгових скандалів, які були безпосередньо пов’язані з російським урядом.

Це означає, що гонщик Haas F1 Микита Мазепін не може брати участь під російським прапором у чемпіонаті світу з Формули 1. Те саме стосується інших російських гонщиків у чемпіонатах FIA.

Крім того, російський прапор не має відображатися, а гімн Росії не звучатиме у разі перемоги. Державний гімн також не прозвучить перед Гран Прі у Сочі.

Назва Росія може відображатися лише в тому випадку, якщо однаково чітко показано, що це нейтральний спортсмен. Микита Мазепін виступатиме як нейтральний спортсмен у 2021 та 2022 роках.

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