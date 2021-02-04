Українець став чемпіоном Європи через дискваліфікацію росіянина за допінг

Чумак - чемпіон Європи 2017

Джерело - Чемпіон.

Український важкоатлет Дмитро Чумак став дворазовим чемпіоном Європи (Спліт 2017, Батумі 2019).

Про це повідомляє пресслужба федерації важкої атлетики України.

У 2017 році в хорватському місті Спліт Дмитро завоював срібну медаль, поступившись лише Адаму Малігову з Росії. Надалі росіянин був дискваліфікований за допінг, і золото перейшло до Дмитра Чумака з України.

Тепер у Дмитра головна мета - Олімпійські ігри в Токіо.

Нагадаємо, РУСАДА встановила факт застосування допінгу Шубенковим.