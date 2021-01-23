Білорусь позбавили права на проведення чемпіонату світу зі сучасного п'ятиборства-2021

Про це повідомляє Міжнародний союз сучасного п'ятиборства.

"Виконавча рада уважно стежила за розвитком подій в Білорусі в останні місяці і оцінювала можливість проведення в Мінську чемпіонату світу з п'ятиборства і лазер-рану. Також до уваги були взяті санкції, введені МОК щодо НОК Білорусі в грудні 2020 року. Через зростаючу стурбованість тим, що нинішня нестабільність в приймаючій країні може поставити під загрозу успіх змагання було прийнято рішення про те, що Мінськ прийме ЧС пізніше", - сказав президент МССП Клаус Шорманн.