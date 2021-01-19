Галичанка дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка ЄГФ

Перший матч відбудеться у Львові

Відбулося жеребкування вирішальних стадій плей-оф Кубка ЄГФ серед жінок.

Про це повідомляє пресслужба Європейської гандбольної федерації.

Львівська Галичанка у чвертьфіналі розіграшу зустрінеться з іспанським клубом "Атлетико Гуардес. Перший матч український клуб зіграє вдома 13/14 лютого, гра-відповідь відбудеться за тиждень.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка ЄГФ:

1. Малага (Іспанія) - ПАОК (Греція)

2. Галичанка (Львів, Україна) - Атлетико Гуардес (Іспанія)

3. Локомотив (Загреб, Хорватія) - Славія (Прага, Чехія)

4. Гран-Канарія (Іспанія) - Ялікавак (Туреччина).

У півфіналі Кубка ЄГФ зійдуться:

Переможець пари 2 - переможець пари 1

Переможець пари 4 - переможець пари 3.

Нагадаємо, Галичанка вийшла до чвертьфіналу Європейського Кубку ЄГФ.