Галичанка дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка ЄГФ

Джерело - ukrinform.ua.
Відбулося жеребкування вирішальних стадій плей-оф Кубка ЄГФ серед жінок.
Про це повідомляє пресслужба Європейської гандбольної федерації.
Львівська Галичанка у чвертьфіналі розіграшу зустрінеться з іспанським клубом "Атлетико Гуардес. Перший матч український клуб зіграє вдома 13/14 лютого, гра-відповідь відбудеться за тиждень.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка ЄГФ:
1. Малага (Іспанія) - ПАОК (Греція)
2. Галичанка (Львів, Україна) - Атлетико Гуардес (Іспанія)
3. Локомотив (Загреб, Хорватія) - Славія (Прага, Чехія)
4. Гран-Канарія (Іспанія) - Ялікавак (Туреччина).
У півфіналі Кубка ЄГФ зійдуться:
Переможець пари 2 - переможець пари 1
Переможець пари 4 - переможець пари 3.
Нагадаємо, Галичанка вийшла до чвертьфіналу Європейського Кубку ЄГФ.