 Галичанка дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка ЄГФ | Гандбол | Champion.com.ua
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Галичанка дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка ЄГФ

Сьогодні 13:30 388 0
Перший матч відбудеться у Львові
Галичанка дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка ЄГФ
#Галичанка

Джерело - ukrinform.ua.

Відбулося жеребкування вирішальних стадій плей-оф Кубка ЄГФ серед жінок.

Про це повідомляє пресслужба Європейської гандбольної федерації.

Львівська Галичанка у чвертьфіналі розіграшу зустрінеться з іспанським клубом "Атлетико Гуардес. Перший матч український клуб зіграє вдома 13/14 лютого, гра-відповідь відбудеться за тиждень.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка ЄГФ:

1. Малага (Іспанія) - ПАОК (Греція)
2. Галичанка (Львів, Україна) - Атлетико Гуардес (Іспанія)
3. Локомотив (Загреб, Хорватія) - Славія (Прага, Чехія)
4. Гран-Канарія (Іспанія) - Ялікавак (Туреччина).

У півфіналі Кубка ЄГФ зійдуться:

Переможець пари 2 - переможець пари 1
Переможець пари 4 - переможець пари 3.

Нагадаємо, Галичанка вийшла до чвертьфіналу Європейського Кубку ЄГФ.

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