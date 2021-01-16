Галичанка виграла перший матч 1/8 фіналу Кубка ЄГФ

Джерело - Чемпіон.

Галичанка виграла перший поєдинок 1/8 фіналу Європейського Кубка ЄГФ у білоруського клубу Вікторія-Берестя.

Матч відбудеться у Львові на майданчику СК Галичина і формально був виїзним для українського клубу. Найрезультативнішою в матчі стала Діана Дмитришин, яка закинула 10 м'ячів Галичанки.

Матч-відповідь відбудеться у неділю, 17 січня, і розпочнеться о 15:00.

Європейський Кубок ЄГФ

1/8 фіналу, 16 січня

Вікторія-Берестя - Галичанка 26:32 (18:14)

Раніше, Галичанка в 1/16 фіналу Єврокубка за сумою двох матчів переграла представника Північної Македонії Куманово.