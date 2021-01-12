Барселона продовжила контракт з Формулою-1 на 2021 рік

Іспанський етап Королівського автоспорту повинен відбутися 9 травня

Траса в Барселоні, яка приймає Гран-прі Іспанії, продовжила контракт з Формулою-1 на 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба автодрому.

Таким чином, іспанський етап продовжить бути частиною календаря головного класу автогонок і в цьому році він повинен відбутися з 7 по 9 травня.

Етап 2021 року вже 65-м в історії Гран-прі Іспанії і 31-м поспіль на трасі в Барселоні.

Також наголошується, що цей договір не однорічний і він забезпечить проведення гонок Формули-1 в Барселоні і після 2021 року.

Раніше, старт сезону Формули-1 буде відкладений і не відбудеться в Австралії.