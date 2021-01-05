Старт сезону Формули-1 буде відкладений і не відбудеться в Австралії

У Формули-1 знову проблеми з розкладом

Формула-1 після складного сезону-2020 року, який був скороченим і складався з 17-ти етапів, розраховувала у 2021 році провести повноцінний чемпіонат зі стартом в Австралії 21-го березня, але це не вдасться.

Про це повідомляє Sky Sports.

Почати сезон в Мельбурні Ф-1 не вдасться через коронавірусні обмеження в країні, тому етап, швидше за все, перенесуть на кінець року.

Старт сезону-2021 може відбутися 28-го березня в Бахрейні. Формула-1 планує провести 23 етапи.

Серія поки не підтверджує перенесення, однак жорсткі карантинні правила Австралії, що вимагають від усіх проходити на місці двотижневий карантин, не дозволять Ф-1 стартувати в Мельбурні.