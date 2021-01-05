 Старт сезону Формули-1 буде відкладений і не відбудеться в Австралії | Формула 1 | Champion.com.ua
Мій профіль
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Вчора 14:15 4497
Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір
Сьогодні 14:20 949
Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо
Сьогодні 13:47 1134
Верняєва відсторонили від змагань
Сьогодні 11:06 1896 1
Російський клуб достроково перервав оренду гравця Динамо
Сьогодні 10:45 1215
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 10:03 3559
Канада розгромила Росію, США обіграли Фінляндію у півфіналі молодіжного чемпіонату світу
Сьогодні 08:27 2228
Клуб Фонсеки може перехопити Абада у Динамо
Вчора 21:53 943
Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад
Вчора 20:25 3785
Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда
Вчора 18:24 1804
Блоги
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:44 464
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
Вчора 17:00 799
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
Вчора 14:15 4494
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
Вчора 14:00 6219 1
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 5317
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:39 Бокс Бій Ф'юрі - Джошуа може відбутися за межами Європи 50
18:26 Формула 1 Старт сезону Формули-1 буде відкладений і не відбудеться в Австралії 153
18:11 Футбол Собуцький відреагував на рішення про довічну дискваліфікацію 674
17:55 Бокс Хейні назвав бажаного суперника на наступний бій 404
17:40 Футбол Полісся продовжило контракти з трьома гравцями 295
17:25 Футбол Стало відомо, чому Кадірі залишив Арсенал 705
17:09 Бокс Вайт: Я хочу провести бій з Ортісом перед реваншем з Повєткіним 504
16:56 Футбол Марсель запропонував 8 мільйонів євро за Міліка 422
16:44 Блог Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 475
16:40 Теніс Помер колишній тренер Андрія Медведєва 753
16:24 Бокс Гірн порадив Альваресу не повторювати помилок Ломаченка 914
16:10 Футбол Маріуполь орендував захисника Шахтаря 597
15:55 Баскетбол Хімік повернув українського форварда 570
15:40 Футбол Керівництво Манчестер Юнайтед збільшило суму на трансфери 823
15:27 Бокс Джошуа: Усик погодиться відійти в сторону 2170
15:12 Футбол У Челсі склали список тренерів на заміну Лемпарду 1467
14:57 Футбол Остап Маркевич назвав мрію Маріуполя 828
14:44 Гімнастика Тренер збірної України відреагував на відсторонення Верняєва 1599
14:20 Футбол Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір 949
14:05 Футбол Паст: Десна має закінчити сезон у призовій трійці 843
13:47 Футбол Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо 1134
13:30 Бокс Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBС 6614
13:15 Футбол Рамос планує перейти у ПСЖ 1288
13:00 Футбол Саутгемптон - Ліверпуль 1:0. Огляд матчу 1152
12:46 Футбол Срна: Я не знаю, чи хочу займатися тренерською роботою 1245

Старт сезону Формули-1 буде відкладений і не відбудеться в Австралії

Сьогодні 18:26 153 0
У Формули-1 знову проблеми з розкладом
Старт сезону Формули-1 буде відкладений і не відбудеться в Австралії
#Формула-1, #Австралія

Джерело - sport.ua.

Формула-1 після складного сезону-2020 року, який був скороченим і складався з 17-ти етапів, розраховувала у 2021 році провести повноцінний чемпіонат зі стартом в Австралії 21-го березня, але це не вдасться.

Про це повідомляє Sky Sports.

Почати сезон в Мельбурні Ф-1 не вдасться через коронавірусні обмеження в країні, тому етап, швидше за все, перенесуть на кінець року.

Старт сезону-2021 може відбутися 28-го березня в Бахрейні. Формула-1 планує провести 23 етапи.

Серія поки не підтверджує перенесення, однак жорсткі карантинні правила Австралії, що вимагають від усіх проходити на місці двотижневий карантин, не дозволять Ф-1 стартувати в Мельбурні.

Коментарі ()