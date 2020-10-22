Джерело - Чемпіон.
Непереможений український проспект Ярослав Амосов поб'ється з американським бійцем Логаном Сторлі.
Про це повідомляє primefightmgm.
Поєдинок пройде на турнірі Bellator 252 12 листопада в місті Анкасвілле (штат Коннектикут, США).
27-річний Амосов виступає в напівсередній вазі, у нього 24 перемоги в 24 боях в ММА. Його називають українським Хабібом.
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Непобеждённый проспект Ярослав Амосов @s_amoskin подерется американским бойцом Логаном Сторли, поединок пройдёт на турнире Bellator 252. Турнир пройдет 12 ноября в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США). 27-летний Амосов выступает в полусреднем весе, у него 24 победы в 24 боях в ММА. Его называют украинским "Хабибом". 28-летний американец Логан Сторли ведет серию из 11 побед. Оба бойца не потерпели пока ни одного поражения. #yaroslavamosov #bellator #primefightmgm
У Bellator в українця п'ять переможних виступів, в тому числі два в поточному році, перемігши за очками Еда Рута в лютому і зупинивши (ТКО 1) Марка Леммінгера в серпні.
28-річний американець Логан Сторлі веде серію з 11 перемог. Сторлі здобув в Bellator на одну перемогу більше, при цьому в 2020-му він ще не бився.
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