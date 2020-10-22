Обидва бійці не потерпіла поки жодної поразки

Джерело - Чемпіон.

Непереможений український проспект Ярослав Амосов поб'ється з американським бійцем Логаном Сторлі.

Про це повідомляє primefightmgm.

Поєдинок пройде на турнірі Bellator 252 12 листопада в місті Анкасвілле (штат Коннектикут, США).

27-річний Амосов виступає в напівсередній вазі, у нього 24 перемоги в 24 боях в ММА. Його називають українським Хабібом.

У Bellator в українця п'ять переможних виступів, в тому числі два в поточному році, перемігши за очками Еда Рута в лютому і зупинивши (ТКО 1) Марка Леммінгера в серпні.

28-річний американець Логан Сторлі веде серію з 11 перемог. Сторлі здобув в Bellator на одну перемогу більше, при цьому в 2020-му він ще не бився.

Нагадаємо, призначено дату бою Мак-Грегор - Пор’є.