Президенти, Удар та Ус - лідери ліг Чемпіонату з футболу 6х6

Джерело - Чемпіон.

У центрі масового футболу Києва Місто спорту на Гідропарк Арені набирає ходу та триває чемпіонат Києва з футболу 6х6 сезону 2020/2021 року.

Чемпіонат відбувається під егідою Української Асоціації Футболу та має статус офіційного заходу календаря спортивних змагань Києва департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

В змаганнях приймає участь 32 столичних команди, які формують три ліги.

Отже 2-4 жовтня зіграно матчі 4 го туру.

Центральним поєдинком туру другої Ліги став матч між командами Президенти та КМДА Юнайтед. Це відомі та авторитетні команди масового футболу Києва вже не перший рік мають дуже конкурентні та цікаві матчі між собою. Цього перемогу святкували Президенти - 2:0, які в своєму складі в тому числі мають гравця Валентина Мондриївського - заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Завдяки цій перемозі президенти стають одноосібними лідерами турнірної таблиці другої ліги, чотири матчі – чотири перемоги. У третій Лізі одноосібним лідером стає команда УДАР, яка в недільному матчі нокаутувало ФК ДОМІНІОН 6:1.

У першій Лізі на вершині команда УС, завдяки тому, що матч основних претендентів на лідерство між командами Комфортлайф та Трансбуд було перенесено.

Результати 4 туру

Ліга-1:

Арго-експерт 2:5 Ус

Канон 3:3 Агард

Ліга-2:

Білдлайф 5:1 Будівельник

Дніпро 2:1 Поліція Києва

Кмда Юнайтед 0:2 Президенти

Ліга-3

Ковальська 2:2 Сенсум

Титан 1:4 Нутрілайт

Гідропарк 0:1 Автодор

МФА 3:1 ПМ ЮА

Домініон 1:6 Удар

Адідас 3:1 БРСМ-нафта

Наступний п’ятий тур Чемпіонату Києва з футболу 6х6, відбудеться 9, 10 та 11 жовтня. Усі матчі чемпірнату в прямій стрім трансляції на ютуб каналі MarakanaLiga, a два центральні матчі в ефірі на ТВ:

Setanta - 18:00 Агард - Ус

ТБ КИЇВ - 22:00 Аргоексперт - Брокбізнес