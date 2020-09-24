Побиті студенти Олімпійського коледжу вимагають відставки уряду

Джерело - Чемпіон.
Студенти Олімпійського коледжу організовують акцію протесту проти дій Кабінету Міністрів.
Про це повідомляється у групі навчального закладу у Facebook.
У п’ятницю, 25 вересня, студенти Олімпійського коледжу будуть протестувати проти свавілля поліції та вимагатимуть відставки уряду.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів вирішив приєднати Олімпійський коледж до Національного університету фізичного виховання і спорту. Проти такого рішення виступили студенти та викладачі закладу, які вважають це спробою рейдерського захоплення території та будівель навчального закладу.
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У конфлікт між студентами та викладачами навчального закладу і ліквідаційної комісії втрутилась поліція. В результаті інциденту одна студентка із серйозними травмами нині в лікарні, ще декілька студентів мають легші пошкодження.
Нагадаємо, студенти Олімпійського коледжу у Києві оголосили страйк та вимагають відставки міністра спорту.