Студенти Олімпійського коледжу у Києві оголосили страйк та вимагають відставки міністра спорту

Студенти та викладачі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві оголосили безстроковий страйк. Вони вимагають скасувати рішення про приєднання їх навчального закладу до Національного університету фізичного виховання і спорту.

Рішення про приєднання Олімпійського коледжу до Національного університету фізичного виховання і спорту прийняв Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням 2 вересня 2020 року.

В Олімпійському коледжі вважають це спробою рейдерського захоплення території та будівель навчального закладу. Адже сам коледж розміщений на 16 гектарах біля станції метро Лісова у Києві. Тут розміщені легкоатлетичний манеж, футбольний, гімнастичний та два фехтувальних зали, п’ять футбольних полів, басейн, стадіони, гуртожитки. Тож в майбутньому цю територію можуть віддати під комерційну забудову. Відтак там вирішили оголосити страйк.

У коледжі вважають, що за цим рішенням стоїть ректор НУФВіС Євген Імас. Він намагався приєднати Олімпійський коледж до свого університету ще у 2013 році за міністра освіти Дмитра Табачника. Але втілити це в життя завадила Революція Гідності. Однак коли очільником Міністерства освіти та науки став Дмитро Шкарлет, це рішення вдалося прийняти.

Окрім того, причетним до "рейдерського захоплення коледжу" є й міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, переконані в Олімпійському коледжі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua