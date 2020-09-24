У Києві поліція побила студентів Олімпійського коледжу

Студенти заявляють про рейдерське захоплення закладу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, біля Олімпійського коледжу сталася сутичка спортсменів з правоохоронцями. Причиною конфлікту стало приєднання навчального закладу до Національного університету фізичного виховання.

Кабінет Міністрів вирішив приєднати Олімпійський коледж до Національного університету фізичного виховання і спорту. Проти такого рішення виступили студенти та викладачі закладу, які вважають це спробою рейдерського захоплення території та будівель навчального закладу.

У Міносвіти називають це звичайною реорганізацією.

Опівдні в заклад прибули представники ліквідаційної комісії у складі ректора Інституту фізкультури та заступника міністра освіти і науки. Засідання цієї комісії відбувалося в дивному вигляді, все було таємно і формально – запросили представників коледжу, але не розмовляли з ними, не вислухали позиції керівництва коледжу.

Протестувальники хотіли викинути у смітник ректора НУФВСУ Євгеній Імаса. Все почалося зі словесної перепалки, яка потім переросла в масове протистояння учнів і учасників АТО з одного боку і поліцією з іншого.

За словами студентів, коли приїхала поліція, то почала йти з кийками на тих, хто стояв. Закінчилося все тим, що одна студентка із серйозними травмами нині в лікарні, ще декілька студентів мають легші пошкодження.

Нагадаємо, студенти Олімпійського коледжу у Києві оголосили страйк та вимагають відставки міністра спорту.