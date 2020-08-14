Тітушко став віце-президентом української федерації MMA в київській області

Джерело - Трибуна.
Спортсмен з Білої Церкви Вадим Тітушко призначений віце-президентом Української федерації ММА (UFMMA) в Київській області.
Про це повідомляє сторінка Білоцерківської федерації змішаних єдиноборств в фейсбуці.
Пізніше пост видалений.
Вадим Тітушко відомий тим, що від його прізвища утворено термін "Тітушки".
18 травня 2013 року в Києві Тітушко напав на журналістів, за що його засудили на 3 роки позбавлення волі. Згодом покарання замінили на умовне.
Нагадаємо, Шафаренко призначений головним тренером МХК Сокіл.