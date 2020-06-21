Блейдс здолав росіянина Волкова в головному бою UFC Fight Night

Джерело - Чемпіон.

В рамках головної події UFC Fight Night від 21 червня в Лас-Вегасі зійшлися американець Кертіс Блейдс і Олександр Волков.

Перші три раунди відбувалися за тотальної переваги Блейдса.

У четвертому раунді Волков почав користуватися втомою суперника і проводити свої атаки, але вони були далеко не найцікавішими і приносили мало шкоди Блейдсу

Попри те, що американець явно втомився в кінцівці поєдинку, його роботи в перших трьох раундах вистачило для загальної перемоги рішенням суддів (49-46, 48-47, 48-46).