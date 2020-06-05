Трач – чемпіонка трьох країн

Українська центральна блокуюча Ольга Трач після шести сезонів покинула французький Мюлуз та перейшла в іншу команду цієї ж ліги Венель.

Про це повідомляє volleyball.ua.

Сезон у Франції, як і у більшості європейських країн, був завершений достроково. Напередодні карантину Мюлуз посідав першу сходинку, а Венель - восьму.

У Трач - цікава спортивна кар’єра. Українка розпочинала грати у команді Рось з міста Біла Церква (2006/2007), а потім перебралася до Сіверськодончанки (2007-2011).

Свою закордонну кар’єру Ольга починала в азербайджанському клубі Азерйол (2011/2012), потім переїхала до румунського Пятра Нямца (2012). Далі був грецький Олімпіакос (2012/2013), польський Будовляни Лодзь (2013/2014) і шість сезонів у французькому Мюлузі (2014-2020), з яким блокуюча стала дворазовою володаркою Суперкубка Франції (2017 і 2018), а також виграла національний чемпіонат (2017).

Свого часу Трач також ставала чемпіонкою Греції (2013) і України (2009), переможницею Кубка Греції (2013) та Кубка України (2009).

Раніше, гравець збірної України перейшов у польський клуб.