Сайт донецького клубу, який прийняли у чемпіонат Росії, перестав працювати

Клуб буде представляти Ростовську область

Джерело - Чемпіон.

Сайт міні-футбольного клубу Спартак (Донецьк), розташований за адресою spartakdn.ru, перестав функціонувати.

Нагадаємо, позавчора, 1 червня, стало відомо, що в новому сезоні донецький клуб буде виступати у Вищій лізі чемпіонату Росії. Також повідомлялося, що Спартак буде представляти Ростовську область.

Старт нового сезону Західної конференції Вищої ліги намічений на 5 вересня. Новими учасниками першості стануть МФК Спартак-Донецьк (Ростовська обл.) І МФК Пронто (Ростов-на-Дону).

Минулий сезон Спартак провів в чемпіонаті Донецької Народної Республіки. Домашні матчі команда грала в Донецьку. Президент клубу Юрій Сироватко - міністр юстиції ДНР.