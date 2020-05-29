Біоруська чемпіонка: Не розумію, навіщо знати білоруську мову? Кому вона потрібна?

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка світу з греблі білруска Марагарита Махньова зовсім не знає і не розуміє рідної мови.

Про це заявила сама спортсменка Пресболу.

"Я не знаю білоруську мову і не розумію її. Навколо мене всі спілкувалися російською. Може, мама не говорила, що я повинна його дійсно добре знати. Тільки: "Доню, треба вчити". Я вчила, але не розуміла.

Якщо скажуть вивчити білоруську мову, я вивчу, але чи є в цьому необхідність? Ми всі говоримо російською, і не зовсім зрозуміло, навіщо ми повинні його знати. Кому він потрібен? Можливо, тільки нам. Напевно, мене не прикрашає, коли я, білоруска, так говорю про рідну мову...

Я цим аж ніяк не пишаюся, але не бачу нічого поганого в тому, що не знаю білоруської. І що, стану щасливішою, якщо почну нею розмовляти? Економіка країни краще від цього не стане. Просто треба дати людині вибір, - сказала Махньова", - сказала Махньова.