Дотримуючися соціальної дистанції і всього іншого, що потрібно робити, варто повернути спортивні ліги.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Вітаю Дану Вайта і UFC. Потрібно проводити великі матчі. Ми любимо це, ми думаємо, що це важливо.

Спортивні ліги також повинні повернутися. Давайте грати. Ви дотримуєтеся соціальної дистанції і всього іншого, що потрібно робити. Нам потрібен спорт. Ми хочемо, щоб наш спорт повернувся. Вітаю, Дана Вайт, UFC", - сказав Трамп.