Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи: Як це було

Бій завершено! Джастін Гейджи сенсаційно перемагає Тоні Фергюсона. Рефері зупинив бій, через побиття Фергюсона. Увесь в крові стояв Тоні.

5-раунд: Класну серію ударів провів Гейджи. Фергюсон лише приймав удари і майже їх не наносив.

4-раунд: Досить рівний раунд, проте помітно, що Гейджи вже не такий активний. Вдалося Джастіну потужно влучити в Фергюсона, той трохи похитнувся і ледь не став легкою мішенню. Гейджи вперше в кар'єрі дійшов до п'ятого раунду!

3-раунд: Чимало вже розсічень у Фергюсона. Гейджи вже не виглядає таким аутсайдером, головне, щоб Джастіну вистачило сил продовжувати в такому ж темпі. Фергюсон помітно свіжіше виглядає, незважаючи на свої травми.

2-раунд: Тоні відразу пішов в атаку, хоча потім йому довелося знизити темп. Гейджи старається провести максимально потужну атаку, вкладаючись у кожен удар. Фергюсон наприкінці провів класний удар, після чого прозвучав гонг.

1-раунд: Придивлялися суперники один-до-одного. Хоча Гейджи декілька разів потужно пробив Фергюсона.

Бій розпочато!

На кону стоїть титул тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі

Бійці вже в октагоні.

Незебаром розпочнеться головний бій вечора!

Бій завершено! Сехудо захистив титул! Генрі з розсіченням класно поклав суперника і завершив бій.

На початку бійці придивлялися один-до-одного, але зараз вже активізувалися і раз за разом проводять потужні атаки.

Зовсім скоро почнеться перший бій за титул. Генрі Сехудо буде відстоювати свій титул у Домініка Круза.

Нганну вирубив суперника за 20 секунд!

Френсіс Нганну та Жаірзіньо Розенстрайк ось-ось розпочнуть свій поєдинок.

Все бій завершено! Келвін Каттар нокаутував Стівенса. Дуже вдало ліктем поклав на землю суперника.

Statement: MADE. 🍀 @CalvinKattar heading back to Massachusetts with the W! #UFC249 pic.twitter.com/plo640pJt7

Стівенс активніше діє, зайняв він центр октагону і проводить більше атак, проте Каттар іноді відповідає потужними ударами.

Зовсім скоро почнеться поєдинок між Джеремі Стівенсеном та Келвіном Каттаром.

Усі судді віддали перевагу Грегу Харді: 30–27, 30–27, 30–27.

Дуже нудний бій. Бійці намагаються діяти безпомилково, але виходить так, що гострих атак немає ні в одного ні в іншого.

Поєдинок Харді - де Кастро вже розпочався!

Надалі залишилися лише поєдинки основного карду. Перший з них - це двобій між Грегом Харді та Йорганом де Кастро.

Завершився бій. Дуже близький поєдинок, проте судді одноголосно вирішили віддати перемогу Ентоні Петтісу. 29:28, 29:28, 29:28.

🗣️ "I'll take it!"@ShowtimePettis with the UD to make it 2-0 in the series! #UFC249 pic.twitter.com/AuMWFH7Tbw