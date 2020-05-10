Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи: Як це було

Джерело - Чемпіон.
Бій завершено! Джастін Гейджи сенсаційно перемагає Тоні Фергюсона. Рефері зупинив бій, через побиття Фергюсона. Увесь в крові стояв Тоні.
All class. 👏#UFC249 pic.twitter.com/kvA6m1ziLF— UFC (@ufc) May 10, 2020
5-раунд: Класну серію ударів провів Гейджи. Фергюсон лише приймав удари і майже їх не наносив.
4-раунд: Досить рівний раунд, проте помітно, що Гейджи вже не такий активний. Вдалося Джастіну потужно влучити в Фергюсона, той трохи похитнувся і ледь не став легкою мішенню. Гейджи вперше в кар'єрі дійшов до п'ятого раунду!
3-раунд: Чимало вже розсічень у Фергюсона. Гейджи вже не виглядає таким аутсайдером, головне, щоб Джастіну вистачило сил продовжувати в такому ж темпі. Фергюсон помітно свіжіше виглядає, незважаючи на свої травми.
2-раунд: Тоні відразу пішов в атаку, хоча потім йому довелося знизити темп. Гейджи старається провести максимально потужну атаку, вкладаючись у кожен удар. Фергюсон наприкінці провів класний удар, після чого прозвучав гонг.
1-раунд: Придивлялися суперники один-до-одного. Хоча Гейджи декілька разів потужно пробив Фергюсона.
Бій розпочато!
На кону стоїть титул тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі
Бійці вже в октагоні.
Незебаром розпочнеться головний бій вечора!
Бій завершено! Сехудо захистив титул! Генрі з розсіченням класно поклав суперника і завершив бій.
Flyweight title defended ✅— UFC (@ufc) May 10, 2020
Bantamweight title defended ✅
DON'T. DOUBT. @HenryCejudo! #UFC249 pic.twitter.com/dS4HhehUFZ
На початку бійці придивлялися один-до-одного, але зараз вже активізувалися і раз за разом проводять потужні атаки.
Зовсім скоро почнеться перший бій за титул. Генрі Сехудо буде відстоювати свій титул у Домініка Круза.
Нганну вирубив суперника за 20 секунд!
𝐒𝐂𝐀𝐑𝐘. 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑.— UFC (@ufc) May 10, 2020
🇨🇲 @Francis_Ngannou #UFC249 pic.twitter.com/2suF1YjW7M
Френсіс Нганну та Жаірзіньо Розенстрайк ось-ось розпочнуть свій поєдинок.
Все бій завершено! Келвін Каттар нокаутував Стівенса. Дуже вдало ліктем поклав на землю суперника.
Statement: MADE.— UFC (@ufc) May 10, 2020
🍀 @CalvinKattar heading back to Massachusetts with the W! #UFC249 pic.twitter.com/plo640pJt7
Стівенс активніше діє, зайняв він центр октагону і проводить більше атак, проте Каттар іноді відповідає потужними ударами.
Зовсім скоро почнеться поєдинок між Джеремі Стівенсеном та Келвіном Каттаром.
Усі судді віддали перевагу Грегу Харді: 30–27, 30–27, 30–27.
Дуже нудний бій. Бійці намагаються діяти безпомилково, але виходить так, що гострих атак немає ні в одного ні в іншого.
Поєдинок Харді - де Кастро вже розпочався!
Надалі залишилися лише поєдинки основного карду. Перший з них - це двобій між Грегом Харді та Йорганом де Кастро.
Завершився бій. Дуже близький поєдинок, проте судді одноголосно вирішили віддати перемогу Ентоні Петтісу. 29:28, 29:28, 29:28.
🗣️ "I'll take it!"@ShowtimePettis with the UD to make it 2-0 in the series! #UFC249 pic.twitter.com/AuMWFH7Tbw— UFC (@ufc) May 10, 2020
Досить пасивно розвивається поєдинок. Після двох раундів не зрозуміло, хто фаворит у бою.
До головного поєдинку дня залишилося провести ще 5 боїв. Наразі Дональд Серрона змагається з Ентоні Петтіс.
У головному поєдинку UFC-249 Тоні Фергюсон і Джастін Гейджи посперечаються за тимчасовий чемпіонський титул у легкій вазі.
Бій відбудеться в рамках турніру UFC-249 в американському Джексовіллі в ніч з 9 на 10 травня.
Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом.
У цій новині Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, розпочинаючи з 4:45. Також на нашому сайті дивіться пряму трансляцію бою.