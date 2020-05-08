Збірна Європи з Музичук перемогла Росію на Кубку націй

Триває онлайн турнір з шахів

На Онлайн Кубку націй з шахів відбулися перші партії другого кола (шостий тур) командного турніру.

Про це повідомляє Укрінформ.

Збірна Європи з рахунком 2,5:1,5 перемогла команду Росії (Анна Музичук білими фігурами зіграла внічию з Олександрою Горячкіною); лідер змагань збірна Китаю завдала поразки команді Решти світу (3,5:0:5), за яку виступає Марія Музичук (поступилася чорними чемпіонці світу Цзюй Веньцзюнь).

У матчі США - Індія виграли американці - 2,5:1,5.

Турнірне становище: Китай - 11 очок, Європа - 9, США - 7, Росія - 5, Індія - 2, Інший світ - 2.

Раніше повідомлялося, що сестри Музичук невдало розпочали Кубок націй.