Сестри Музичук невдало розпочали Кубок націй

На старті обидві українки розпочали не кращим чином

Міжнародна федерація шахів (FIDE) і сайт Chess.com з 5 по 10 травня проводять командний онлайн-турнір — Кубок Націй.

Про це повідомляє пресслужба спортивного комітету України.

Марія Музичук спершу білими поступилася найсильнішій шахістці світу — китаянці Хоу Іфань, а потім чорними зіграла внічию з Хампі Конеру з Індії. Решта світу програла Китаю 1:3 і виграла в Індії 2,5:1,5.

Анна Музичук почала з нічиєї чорними проти росіянки Олександри Горячкіної, а другий тур пропустила. Європа зіграла внічию з Росією 2:2 і програла Китаю 1:3.

Відзначимо, що у турнірі беруть участь шість команд: Європи, США, Китаю, Індії, Росії та збірна решти світу. Україну представлять сестри Анна і Марія Музичук, причому Анна Музичук виступає за збірну Європи, а Марія грає за команду решти світу.

Онлайн Кубок націй проходить в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Нагадаємо, сестри Музичук у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ.