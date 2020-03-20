Французький легіонер Зеніту заразився коронавірусом

Французький гравець казанського волейбольного клубу Зеніт Ервін Нгапет заразився коронавірусом.

Про це він написав в Instagram.

"Тиждень тому мій тест на коронавірус виявився позитивним. Найважче позаду, я провів три складні дні, але тепер все скінчено. Я виходжу з лікарні через тиждень. Краще залишайтеся вдома, так буває не тільки з іншими", - написав Нгапет.