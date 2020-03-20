Французький легіонер Зеніту заразився коронавірусом

Джерело - Чемпіон.
Французький гравець казанського волейбольного клубу Зеніт Ервін Нгапет заразився коронавірусом.
Про це він написав в Instagram.
"Тиждень тому мій тест на коронавірус виявився позитивним. Найважче позаду, я провів три складні дні, але тепер все скінчено. Я виходжу з лікарні через тиждень. Краще залишайтеся вдома, так буває не тільки з іншими", - написав Нгапет.
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J’ai été testé positif au #covid19 il y a maintenant une semaine. Le plus dur est derrière moi, j’ai passé 3 jours compliqués mais c’est maintenant fini, je sors de l’hôpital dans une semaine. Restez bien tous chez vous, ça n’arrive pas qu’aux autres. #covid_19 #restecheztoi #restezchezvous
Раніше, російський захисник клубу НХЛ заразився коронавірусом.