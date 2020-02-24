У Києві відгримів Всеукраїнський фінал COOL GAMES 2020

23 лютого, у столичному СК Меридіан визначилися переможці Всеукраїнського фіналу Cool Games.

У видовищних фіналах перемоги здобули: 1 віковий дивізіон (2009–2010 рр.) – Волинська область; 2 віковий дивізіон (2006–2008 рр.) – Волинська область; 3 віковий дивізіон (2002–2005 рр.) – м. Київ. За результатами змагань Суперкубок чемпіона, незалежно від вікової категорії, виборола збірна команда м. Київ.

Переможці старшого, третього вікового дивізіону вже в березні представлятимуть Україну на World ISF Educational Games (м.м. Афіни – Олімпія, Греція).

Завдяки Благодійному фонду Parimatch Foundation, переможці сьогоднішнього фіналу всіх вікових категорій отримали спеціальний приз – сертифікат на 18.000 грн, а срібні призери – сертифікат на 8.000 грн. Отримані гроші будуть витрачені на купівлю спортивного інвентарю для змагань "Cool Games".

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед школярів "Cool Games" – це унікальний український проект, започаткований у 2018 році. Він сприяє створенню цікавих та яскравих уроків фізичної культури та масово залучає учнівську молодь до рухової активності. Фінал Cool Games зібрав переможців відбіркових етапів з 25-ти регіонів України.

З вересня 2019 року по лютий 2020 року у селищах, містах, районах 24 областей України та м. Київ проводилися регіональні відбіркові етапи других Cool Games. У них взяло участь майже 100 тисяч учнів та учениць.

За період відбіркових змагань понад 700 учителів фізичної культури з усіх куточків України взяли участь у 25 навчальних семінарах цього унікального проекту.

Усі збірні команди Cool Games складаються порівну з дівчат та хлопців і мають три вікових дивізіони: 9–10 років, 11–13, 14–17 років. Усього у всеукраїнському фіналі взяло участь 550 учнів закладів загальної середньої освіти. 21 і 22 лютого пройшли відбіркові змагання інноваційного мегапроекту. До півфінальної частини вийшли 12 команд з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Рівненської областей і м. Києва.

Успішність Cool Games було відмічено Міжнародною федерацією учнівського спорту та в листопаді 2019 року у Києві проведено перший Міжнародний спортивно-масовий захід серед школярів "World Cool Games". World Cool Games включено до річного календарного плану заходів ISF та заплановано його проведення у 2020 році у нас в Україні.

Результати Всеукраїнського фіналу Cool Games:

1 віковий дивізіон (2009–2010 рр.):

1 місце – Волинська область

2 місце – м. Київ

3 місце – Запорізька область, Миколаївська область

2 віковий дивізіон (2006–2008 рр.):

1 місце — Волинська область

2 місце — Закарпатська область

3 місце – Донецька область, Рівненська область

3 віковий дивізіон (2002–2005 рр.):

1 місце – м. Київ,

2 місце – Кіровоградська область

3 місце – Рівненська область, Дніпропетровська область