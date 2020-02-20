 Міністерство культури та спорту знизить ціну на проведення змагань у київському Палаці спорту | Інше | Champion.com.ua
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Міністр Бородянський: Оренда Палацу спорту для проведення змагань складатиме 170 тис. грн.

Сьогодні 21:40 238 0
Відкривається програма Доступний спорт
Міністр Бородянський: Оренда Палацу спорту для проведення змагань складатиме 170 тис. грн.
#Бородянський

Джерело - Чемпіон.

Спеціальна вартість Палацу спорту з 1 березня 2020 року складатиме 170 тисяч гривень.

Про це Міністр культури та спорту Володимир Бородянський написав у Facebook.

"Віднині буде запропонована спеціальна ціна для проведення спортивних заходів федераціями та іншими спортивними організаціями. У рамках розвитку проекту Місто спорту ми відкриваємо програму Доступний спорт. Програма передбачає встановлення спеціального тарифу для проведення спортивних заходів федераціями, асоціаціями та іншими спортивними організаціями.

Так, спеціальна вартість Палацу спорту з 1 березня 2020 року складатиме 170 тис. грн. Наразі проведення спортивного заходу коштує 280 тис. грн. Тобто, ціна знижується майже вдвічі. МКМС та керівництво Палацу спорту докладає максимум зусиль, щоби зробити спорт доступним для всіх. Запрошуємо федерації для проведення змагань та навчально-тренувальних зборів!", - написав Бородянський.

Нагадаємо, Бех-Романчук виграла турнір у Франції.

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