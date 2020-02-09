Мотор вдома програв білорусам і втратив шанси вийти до плей-оф Ліги чемпіонів

Тільки перемога залишала запоріжцям шанси на плей-оф

Джерело - Чемпіон.

У матчі групи В Ліги чемпіонів з гандболу запорізьким Мотор приймав білоруський клуб БГК імені Мєшкова.

До звітного матчу команди підійшли лише з чотирма очками. Поразка будь-якої з команд закривала шлях до плей-оф.

На жаль, українці зазнали поразки і втратили шанси вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

Після зіграного матчу білоруська та українська команди мають 6 та 4 очка відповідно і посідають 7-е та 8-е місця у турнірній таблиці. До плей-оф виходить шість перших команд групи.

Ліга чемпіонів з гандболу

Група В, 9 лютого

Мотор - БГК імені Мєшкова 33:36 (17:18)

Раніше, гравець збірної України перейшов у московський Спартак.